هل سيقوم اللاجئون بتركيا باحتجاجات مماثلة لأحداث فرنسا؟ "العدالة والتنمية" يجيب

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، إنه من غير المقبول مقارنة سياسة الهجرة التركية بالسياسات الاستعمارية لفرنسا.

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كلام جليك جاء في معرض رده على تساؤلات بعض السياسيين والصحفيين بشأن احتمال قيام اللاجئين في تركيا باحتجاجات مماثلة للأحداث الجارية حاليا في فرنسا، مؤكدا "أنه من الاستفزاز المقارنة بين النهج الإنساني لتركيا القائم على الأخلاق مع سياسات البلدان الأخرى المليئة بالاستعمار والعنف العنصري والمأساة الإنسانية"، موضحا أن هذه المقارنة ناجمة عن نوايا سيئة، مدينا في هذا السياق السياسيين والصحفيين الذين يروجون لمثل هذه المزاعم.

وأضاف قائلا "هؤلاء يستهدفون اللاجئين ويرتكبون جريمة كراهية ويدعون لخلق مشاكل في تركيا من شأنها تعكير أجواء السلام السائدة في عموم البلاد".

وأكد أن الشعب التركي لقن أولئك الذين يستهدفون اللاجئين درسا خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، بالتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل 17 عاما برصاص الشرطة، ويواجه الشرطي تحقيقا رسميا في جريمة القتل العمد وقد تم وضعه بالحبس.

المصدر: الأناضول