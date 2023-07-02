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بكين: على دول العالم حلّ النزاعات من خلال الحوار وعبر التعددية

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بكين: على دول العالم حلّ النزاعات من خلال الحوار وعبر التعددية
Globallookpress
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قال هان تشنغ نائب رئيس الصين في كلمة خلال منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، إنه يجب على المجتمع الدولي حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور والاعتماد على التعددية والشمولية.

وأضاف: "يجب حل وتسوية النزاعات عن طريق الحوار والمشاورات. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول العظمى القوية، أن تعمل لتعزيز السلام بشكل لا لبس فيه، ويجب أن تساعد في الترويج للمفاوضات والوساطة وفقا لاحتياجات ورغبات البلدان المعنية".

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وشدد نائب الرئيس الصيني على ضرورة استخدام الحوار لبناء الثقة المتبادلة وحل الخلافات وتحقيق الأمن.

وحث هان تشنغ، المجتمع الدولي على ممارسة التعددية والشمولية في العلاقات الدولية، والالتزام بمبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل والاستقلال.

يعقد منتدى السلام العالمي سنويا منذ عام 2012 وتشرف على تنظيمه جامعة تسينغهوا. ويحضره العديد من الدبلوماسيين والعلماء والخبراء.

في عام 2023، تجري الفعالية من 1 إلى 3 يوليو. الموضوع الرئيسي للحدث: "تحقيق الاستقرار في عالم غير مستقر من خلال التوافق والتعاون".

المصدر: تاس

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