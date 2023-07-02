مصدر: تدمير 3 مدافع هاون ومدفع هاوتزر أوكرانية على اتجاه خيرسون
قال مصدر عسكري روسي، إن وحدات مجموعة "دنيبر" بالجيش الروسي، دمرت خلال يوم أمس 3 طواقم هاون عيار 120 مم ومدفعين من طراز M777 تابعة للقوات الأوكرانية على اتجاه خيرسون.
وأضاف المصدر: "دكت قوات مجموعة دنيبر بنيرانها على اتجاه خيرسون، وتمكنت من تدمير مدفعي هاوتزر من طراز M777 مع الذخيرة المخصصة لها، وفقد العدو خلال ذلك 4 قتلى و3 جرحى. وعلى نفس الاتجاه، تم تدمير 3 مدافع هاون معادية من عيار 120 مم مع الذخيرة المخصصة لها، وخلال ذلك خسر العدو 12 قتيلا و5 جرحى".
وفي منطقة الجزر النهرية، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز Msta-B مع الذخيرة المخصصة له. وعلى اتجاه كاخوفكا تم استهداف وتدمير موقع ونقطة نشر مؤقتة لوحدة من القوات الأوكرانية وخلال ذلك فقد العدو أكثر من 10 عسكريين كقتلى مع إعطاب مركبتين.
المصدر: تاس