اشتكى يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، من عدم امتلاك أوكرانيا ما يكفي من أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع مسيرات "لانسيت" الجوية الانتحارية.

وقال المستشار: "معلوماتنا الاستخباراتية تقول إن الروس بدأوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات بدون طيار (لانسيت). لا نريد كيل المديح للروس، لكن هذا سلاح جيد. يثير قلقنا كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".

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وشدد المستشار على أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا القوات الأوكرانية، من خلال توريد دبابات Gepard الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية Hawkei ذات الدفع الرباعي، وكذلك معدات التشويش.

وأشار ساك إلى أن سلطات أستراليا، تحاول العثور على ذريعة ما لكي لا تقوم بتوريد هذه الآليات. وأضاف: "تعتبر معدات التشويش الحديثة من الجوانب المهمة جدا لتعزيز قدراتنا في التصدي للمسيرات الجوية، لكننا نفتقر بشدة إلى ذلك، ونحن نعقد الآمال على حلفائنا، ونأمل أن يقوموا بتوريد المزيد منها لاحقا".

ويتم استخدام مسيرات "لانسيت" الانتحارية بشكل فعال من قبل الجيش الروسي في مختلف قطاعات الجبهة. ويتيح استخدامها إمكانية توجيه ضربات دقيقة للعدو، وتعطيل المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة. من جانبها، حذرت روسيا، الدول الغربية مرات كثيرة من مغبة إمداد أوكرانيا بالسلاح، وشددت على أن ذلك لن يغير الواقع وفقط سيطيل فترة النزاع.

المصدر: نوفوستي