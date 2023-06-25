مسيرة روسية من طراز "لانسيت" تصطاد دبابة أوكرانية أخرى (فيديو)

استعرضت مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، مشاهد تدمير دبابة أوكرانية بواسطة طائرة "لانسيت" الانتحارية الروسية المسيرة.

ويتم استخدام مسيرات "لانسيت" الانتحارية بشكل فعال من قبل الجيش الروسي في مختلف قطاعات الجبهة. ويتيح استخدامها إمكانية توجيه ضربات دقيقة للعدو، وتعطيل المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات فيديو انقلاب مدفعية فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" أثناء فرارها من طائرة روسية مسيرة على جبهة زابوروجيه.

المصدر: RT