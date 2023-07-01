ملك ماليزيا بعد لقاء محمد بن سلمان: نأمل في تطوير العلاقات مع الرياض (صورة)

أعرب ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه عن أمله بتطوير العلاقات الثنائية بين الرياض وكوالالمبور، بحسب بيان القصر الملكي الماليزي على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تصريح الملك في البيان الذي نشره حساب القصر الملكي الماليزي في "فيسبوك"، عقب اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

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وفي 29 يونيو الماضي، أقام الأمير محمد بن سلمان، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغيرهم ممن أدّوا فريضة الحج لهذا العام.

وقام ولي العهد بذلك نيابة عن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى، حيث حضر ضيوف الجهات الحكومية أيضا، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج.

المصدر: RT + عكاظ