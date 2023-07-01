زيلينسكي يعقد اجتماعا مع كبار قياداته العسكرية داخل محطة نووية

عقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا مع القيادات العسكرية الأوكرانية في محطة "روفنسكايا" للطاقة الكهروذرية بالقرب من الحدود مع بيلاروس، زاعما أنها في خطر.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام" "اليوم لقاؤنا سيكون خارجيا. اجتمعنا في محطة "روفنسكايا" للطاقة الكهروذرية لتقييم التهديدات المحتملة للمحطة في نفس الموقع"، كما أضاف أن السلطات الأوكرانية "تحافظ على الوضع تحت السيطرة".

وأضاف زيلينسكي: "خلال الاجتماع تم الاستماع لتقرير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول الوضع على الحدود مع بيلاروس والتحركات الروسية المحتملة".

وتابع زيلينسكي: "كما قدم وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، تقريرا عن كيفية تعزيز الدفاع الأوكراني في الشمال، وحماية محطات الطاقة الكهروذرية. استمعنا أيضا لتقرير قائد العمليات في "الشمال"، سيرغي نايف ورئيس دائرة أمن الحدود، سيرغي دينيكو، وقائد الحرس الوطني يوري ليبيد".

وتابع أن "قضايا تعزيز خطوط الدفاع وحماية محطة الطاقة الكهروذرية "روفنسكايا" من التهديدات الإلكترونية قد تم بحثها".

وشارك في الاجتماع أيضا رئيس الشركة الحكومية "إينيرغو آتوم"، بيتر كوتين، ورئيس محطة "روفنسكايا"، بافيل كوفتونيوك.

واتهم زيلينسكي روسيا في وقت سابق، بالتحضير لما سماه "هجوما إرهابيا" على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، على بيان رئيس أوكرانيا بوصفه على أنه كذبة جديدة.

وعقد زيلينسكي أمس في 30 يونيو، اجتماعا مع ممثلي القيادات العسكرية والأمنية في البلاد، حيث أصدروا تعليماته بشأن تعزيز الدفاع على الحدود مع بيلاروس.

أما في 28 يونيو، فقد صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في كييف مع زعيمي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا وجيتاناس ناوسيدا، أن الوضع في شمال أوكرانيا لم يتغير على خلفية انتقال "فاغنر" إلى بيلاروس.

المصدر: تاس