سيناتورة أمريكية سابقة: سياسات إدارة بايدن تقرب العالم من حرب نووية

أكدت عضو الكونغرس السابقة، تولسي غابارد، أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعلت العالم أقرب إلى الحرب النووية.

وقالت غابارد إن "المواجهة غير المباشرة مع روسيا، التي يتم خوضها على حساب الشعب الأوكراني، تستمر كما يتواصل التصعيد. نسمع بشكل متزايد أحاديث عن رغبة "الناتو" في إرسال قوات إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيزيد فقط من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين دول الحلف وروسيا، الدولة التي لديها أكبر قدرة نووية في العالم".

ولفتت غابارد إلى أن بايدن وإدارته يتحدثون في التلفزيون عن الحرب النووية وكأنها نزاع محلي آخر، حيث اعتبرت أن رأي المسؤولين الأمريكيين بعيد جدا عن الواقع.

المصدر: نوفوستي