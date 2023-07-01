روسيا.. نجاة ركاب منطاد بعد اصطدامه بجرف صخري في محج قلعة

نجا جميع ركاب منطاد هوائي اصطدم بجرف صخري في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بحسب ما ذكرته مساعدة المدعي العام للجمهورية، تاتيانا غولوبوفا، لوكالة أنباء "نوفوستي".

وقالت غولوبوفا إن البيانات الأولية في محج قلعة تشير إلى سقوط "منطاد هوائي يحمل عدة أشخاص، حيث اصطدم بصخور على منحدر جبل تاركي تاو، ما أدى إلى سقوط ضحايا".

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وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام المحلي فتح تحقيقا في الحادثة، مبينة أن التحقيق يتضمن التأكد وإجراء تقييم بخصوص الامتثال لقواعد السلامة والمتطلبات الأخرى في خدمات الرحلة.

وفي أعقاب هذه الأنباء، أوضحت وزارة الداخلية في الجمهورية أن المنطاد لم يسقط، وإنما قام بتنفيذ هبوط اضطراري، حيث كان على متنه الكابتن و3 ركاب، لكنهم على قيد الحياة جميعا.

المصدر: نوفوستي