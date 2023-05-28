تونس.. وفاة فرنسيين وإصابة اثنين آخرين في حادثي سقوط طائرتين خفيفتين (صورة)

قتل شخصان من أصول فرنسية في حادثة سقوط طائرة خفيفة بمنطقة شطّ الجريد من ولاية توزر أمس السبت، وعلى بعد 3 كيلومترات أصيب شخصان من أصول فرنسية أيضا.

وقال الناطق باسم الحماية المدنية، العميد معز تريعة: "أدى سقوط طائرة خفيفة بمنطقة شطّ الجريد من ولاية توزر، أمس السبت، إلى مقتل شخصين من أصول فرنسية".

موقع موزاييك إف إم

وأضاف: "فيما أسفر حادث ثان مشابه أيضا، يبعد حوالي 3 كيلومترات عن الحادث الأوّل، عن إصابة شخصين من أصول فرنسية أيضا".

هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى في توزر من قبل فرق النجدة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية بتوزر برفقة سيارة إسعاف وسيارة قيادة التدخل.

المصدر: موزاييك إف إم