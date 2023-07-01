"لو فيغارو": إطلاق النار على سبعة من ضباط الشرطة خلال أعمال شغب ليلية في ليون الفرنسية

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة أن سبعة من ضباط الشرطة على الأقل أصيبوا بالرصاص الليلة الماضية خلال أعمال شغب في ليون.

ونقلت الصحيفة عن المصدر: "في ليون، أصيب 27 شرطيا ليل الجمعة، سبعة منهم بطلقات أسلحة".

إقرأ المزيد

ولفت المصدر إلى أن أحد الضحايا أصيب في عينه وخده وحالته حرجة، كما أصيب أربعة آخرون في أرجلهم.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت، أن الشرطة أوقفت 994 شخصا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل فتى من أصول جزائرية برصاص الشرطة.

وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح" خلال أعمال الشغب "التي تراجعت حدتها".

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي