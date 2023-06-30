بعد تعرض مستودع أسلحة للنهب..عمدة مرسيليا يناشد الحكومة بإرسال تعزيزات إضافية

ناشد عمدة مرسيليا، بينوا بايان، الحكومة الفرنسية بإرسال قوات أمن إضافية بعد تعرض مستودع أسلحة للنهب.

وقال بايان إن "مشاهد النهب والعنف في مرسيليا غير مقبولة. أدين بشدة أعمال التخريب هذه، وأدعو الدولة إلى إرسال قوات إضافية لفرض القانون على الفور".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق أنباء حول نهب المتظاهرين متجرا للأسلحة وسط مرسيليا، حيث استحوذوا على بنادق صيد.

أفادت قناة BFM التلفزيونية اليوم السبت، نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 80 شخصا في مرسيليا.

وتشهد العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

المصدر: RT+وكالات