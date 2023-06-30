واشنطن: لا نرى لدى روسيا نية لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا أو خارجها

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تعتزم استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو استراتيجية داخل أوكرانيا أو خارجها.

وقال كيربي: "نحن نراقب هذا عن كثب للغاية. لم نر أي مؤشر على أن السيد بوتين لديه نية لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا أو القارة، سواء كانت تكتيكية أو استراتيجية".

وأضاف: "لم نغير مواقع قوى الردع الاستراتيجية الخاصة بنا".

المصدر: نوفوستي