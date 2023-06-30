شولتس يشكك في إمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة

شكك المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بإمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

وقال شولتس في رد على سؤال صحفي حول إمكانية مصادرة هذه الأصول ونقلها لأوكرانيا إن "الأمر كله معقد للغاية، ولا أحد يعرف الآن ما هو ممكن بشكل عام وكيف".

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وأعلن نائب وزير الخارجية البريطاني، ليو دوكرتي، يوم الثلاثاء، بأن بلاده وحلفاءها الغربيين عاجزون حتى اللحظة، عن إيجاد وسيلة قانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، دي كرو، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيكسب 3 مليارات يورو سنويا لفائدة كييف من الأصول المجمدة الروسية.

المصدر: لينتا.رو