بيلاروس: البرلمان يصادق على الانضمام لمنظمة شانغهاي للتعاون

صادق مجلس الجمهورية (مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي)، اليوم الجمعة، على مشروع قانون بشأن انضمام بيلاروس للمعاهدات الدولية الموقعة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكرت الخدمة الصحفية للمجلس أن "مجلس الجمهورية وافق على مشروع القانون"، بعد أن تمت المصادقة عليه في وقت سابق في مجلس النواب، حيث سيصبح ساري المفعول بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.

ويأتي اعتماد مشروع القانون في إطار العمل الجاري لانضمام بيلاروس إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء في نص مشروع القرار أنه في إطار حصول جمهورية بيلاروس على العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، ينبغي على بيلاروس الانضمام لـ22 معاهدة دولية تم تبنيها داخل المنظمة.

ويتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص، قبول بيلاروس الانضمام للوثائق القانونية الأساسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، المعروف بميثاق المنظمة واتفاق إعداد وتنفيذ موازنات المنظمة والاتفاق على الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمة شنغهاي للتعاون والاتفاقيات المتعلقة بمجالات محددة، تتمثل في اتفاقية حول حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل بين الدول الأعضاء واتفاقية مكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة التطرف وغيرها.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، حيث تضم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

المصدر: ريا نوفوستي