إيران.. الشرطة تحرر مختطفين اثنين جنوب شرقي البلاد (فيديو)

نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو يوثق تحرير قوات الشرطة لرهينتين بعد 27 يوما من الأسر من قبضة مسلحين في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

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وأكدت السلطات الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن الجهود الأمنية مستمرة لرصد والقبض على المتورطين الآخرين في عملية الخطف.

وتشهد المنطقة المذكورة، بشكل مستمر، مواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسحلين ينشطون على طول الحدود.

المصدر: تسنيم+ RT