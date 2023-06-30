إيران.. الشرطة تحرر مختطفين اثنين جنوب شرقي البلاد (فيديو)
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlqx
نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو يوثق تحرير قوات الشرطة لرهينتين بعد 27 يوما من الأسر من قبضة مسلحين في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وأكدت السلطات الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن الجهود الأمنية مستمرة لرصد والقبض على المتورطين الآخرين في عملية الخطف.
وتشهد المنطقة المذكورة، بشكل مستمر، مواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسحلين ينشطون على طول الحدود.
المصدر: تسنيم+ RT