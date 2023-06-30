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مقطع فيديو يوثق ملاحقة القوات الإسرائيلية لمنفذ عملية "عيلي"

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مقطع فيديو يوثق ملاحقة القوات الإسرائيلية لمنفذ عملية
القوات الإسرائيلية تلاحق منفذ عملية عيلي
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نشرت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، مقطع فيديو يوثق ملاحقة سيارة خالد صباح المنفذ الثاني لعملية "عيلي" التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين.

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وقتل الشابان مهند فالح عبد الله شحادة وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح، مساء الثلاثاء في العشرين من يونيو الجاري، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس بعدما نفذا عملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية إن مستوطنا أطلق النار صوب شحادة، فيما قتل في وقت لاحق من اليوم، الشاب خالد صباح برصاص وحدة خاصة من القوات الإسرائيلية، شمال مدينة طوباس.

المصدر: شهاب+ RT

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