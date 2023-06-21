نتانياهو يصدر قرارا ردا على عملية "عيلي"
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي ردا على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في المستوطنة وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان: "اتفق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على التعزيز الفوري لتخطيط حوالي 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المجاورة لموقع العملية أمس".
وقال نتنياهو: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بقوة وبناء بلدنا".
ويوم أمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون -بينهم إصابات خطيرة- بعملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي".
في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار بمكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي".
المصدر: RT