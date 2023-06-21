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نتانياهو يصدر قرارا ردا على عملية "عيلي"

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نتانياهو يصدر قرارا ردا على عملية
AFP
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صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي ردا على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في المستوطنة وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان: "اتفق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على التعزيز الفوري لتخطيط حوالي 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المجاورة لموقع العملية أمس".

وقال نتنياهو: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بقوة وبناء بلدنا".

ويوم أمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون -بينهم إصابات خطيرة- بعملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي".

في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار بمكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي".

المصدر: RT

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