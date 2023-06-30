مقتل 20 شخصا في أعمال عنف إثنية في الكونغو

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا هذا الأسبوع في كمين نصبوه غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وقالت المنظمة غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الكمين نصبه الاثنين مسلحون من مجموعة "موبوندو" واستهدف شاحنة كانت تقل خصوصا تجارا من جماعة تيكي قرب قرية مولونو في منطقة كواموث بشمال شرقي كينشاسا.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الإلكتروني أن "المهاجمين أضرموا لاحقا النار في الآلية"، مشيرة إلى أن قوات الأمن الكونغولية نفذت عمليات "لكنها فشلت في وضع حد للعنف".

واندلعت أعمال العنف الإثنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في يونيو 2022 بين أفراد من التيكي الذين يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين وأصحاب القرى الواقعة على طول نهر الكونغو على مسافة تمتد نحو 200 كيلومتر، وآخرين من الياكا الذين استقروا فيها في وقت لاحق.

المصدر: أ ف ب