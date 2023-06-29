نيبينزيا: هزيمة أوكرانيا مسألة وقت

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن هزيمة أوكرانيا هي "مسألة وقت"، مؤكدا أن توريدات الأسلحة الغربية لن تغير الوضع.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "لن تغير أي توريدات للأسلحة ميزان القوى، ومعظم الخبراء العسكريين المستقلين يعترفون بأن هزيمة نظام كييف مسألة وقت، ومسألة عدد الضحايا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف نيبينزيا أن "الأسلحة الخاصة بها لم تبق لدى أوكرانيا، ولكن لا يزال هناك أوكرانيون، يتم الدفع بهم للذبح في إطار ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي لا يسميه الأوكرانيون إلا بـ"ملحمة زابوروجيه"".

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وأشار إلى أن "احتياطي التعبئة لم ينته لدى كييف بعد، لكن الأمور تتجه إلى ذلك. وهذا أمر محزن، لأن هناك نقصا في الأماكن في المقابر الأوكرانية".

وتابع قائلا: "إنهم يسلحون البلاد مع الرهان المجنون على أنها ستستطيع تحقيق الانتصار على روسيا. والمعدات الغربية تحترق، كما لم تبق تقريبا المعدات الأوكرانية والسوفيتية القديمة لدى نظام كييف وداعميه".

وشدد نيبينزيا على أن توريدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدأت قبل العملية العسكرية الخاصة، مع أن الدول الغربية تسعى لإلقاء المسؤولية عن كل ما يحدث في أوكرانيا على عاتق روسيا.

المصدر: تاس