أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و"شروطنا الآن مختلفة".

وقال نيبينزيا: "بعد أن ضاعت فرصة السلام بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون الآن شروط ذلك بالنسبة لأوكرانيا، مختلفة بالطبع".

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على أن نظام كييف ينسى لسبب ما، عند الإدلاء بتصريحات حول مفاوضات محتملة مع روسيا، أنه هو من قام بقطع عملية التفاوض.

المصدر: نوفوستي