"بينما فرنسا تحترق!".. انتقادات واسعة لماكرون بسبب حضوره وزوجته حفلة لإلتون جون في باريس (فيديو)

غير عابئ بالاحتجاجات ضد وحشية شرطة بلاده التي قتلت مراهقا عمره 17 عاما أثناء تفتيش على الطريق، شوهد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وعقيلته، يوم الأربعاء، يحضران حفلا للفنان إلتون جون.

ونشرت عارضة الأزياء الإيطالية بيانكا براندوليني، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماكرون مع زوجته بريجيت في حفل موسيقي للفنان البريطاني المشهور.

وأقيم الحفل يوم الأربعاء في Accor Arena في العاصمة باريس، في نفس الوقت الذي شهدت فيه نانتير، (إحدى ضواحي غرب باريس)، وعدد من المدن الفرنسية الأخرى احتجاجات لليلة الثانية على التوالي بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما وأرداه قتيلا أثناء عملية تفتيش على الطريق.

وأثار حضور ماكرون إلى الحفلة الموسيقية وسط التوترات الاجتماعية في البلاد، انتقادات من سياسيين معارضين.

واعتبر النائب الفرنسي تييري مارياني، في حديثه لوكالة "نوفوستي" أن ماكرون "يتصرف بشكل غير لائق".

Pendant ce temps-là… Emmanuel Macron assistait hier soir au concert d’Elton John pic.twitter.com/hPE4nv12hL — Destination Ciné (@destinationcine) June 29, 2023

وكتب مارياني أيضا على شبكة "تويتر": "وفي الوقت الذي تشتعل فيه النيران في فرنسا، ماكرون ليس متواجدا بجانب وزير الداخلية أو الشرطة، إنه يفضّل التصفيق لإلتون جون.. لكل واحد أولوياته الخاصة. يا له من انعدام للمسؤولية".

من جهته، لفت جان فيليب تانجوي، النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الانتباه إلى التصرف غير المناسب من الرئيس.

وكتب على "تويتر": "بينما تُحرق فرنسا، على الرغم من جهود الشرطة لقمع أعمال الشغب، سيحضر إيمانويل ماكرون حفلة موسيقية لإلتون جون".

المصدر: نوفوستي