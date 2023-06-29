روسيا توزع وثيقة على مجلس الأمن تدعو لاجبار كييف لوقف استفزازاتها ضد محطة زابوروجيه النووية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو وزعت على مجلس الأمن وثيقة، تدعو فيها إلى إجبار كييف على الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وذكر نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن أن روسيا "وزعت وثيقة على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيها أنها لا تخطط لأي تفجير في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجبار كييف على الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة الطاقة النووية".

وأضاف: "اليوم، وزعنا كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد مرة أخرى على خلفية التلميحات المستمرة من ممثلي نظام كييف، بأنه ليست لدينا أي نية لتفجير هذه المحطة الواقعة تحت سيطرتنا، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتأثير على كييف، وإجبارها على الامتناع عن الاستفزازات ضد المحطة".

وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، متحدثا عن الوضع مع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، إلى أن التهديدات والاستفزازات من قبل نظام كييف مستمرة، وقد تجلى ذلك من خلال التخريب الذي وقع في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي