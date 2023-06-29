تصريحات خطيرة من كييف حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أكد وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو عدم تأثر كييف بأي عواقب عند وقوع حادثة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، معتبرا أن العاصمة خارج نطاق التأثّر، وحث على عدم إثارة الذعر المصطنع.

ونقلت صحيفة "سترانا" عن لياشكو تصريحاته التي أكد فيها أن وزارة الصحة الأوكرانية عملت على تطوير أنظمة للإنذار واختبارها، حيث ستعمل في أي حالة طوارئ تحدث في المحطة النووية.

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وحثّ لياشكو على عدم إثارة الذعر والهرج المصطنع حول هذه المسألة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في منتصف يونيو الجاري، أنّه تلقى تقريرا من أجهزة الاستخبارات تزعم فيه بأن "روسيا قد تشن هجوما على محطة زابوروجيه"، فيما يصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذه التصريحات بالهراء.

المصدر: نوفوستي