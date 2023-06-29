برلماني أوروبي: الدول الأوروبية ستجبر سلطات كييف على بدء المفاوضات مع روسيا

أكد عضو البرلمان الأوروبي، ويتولد يان واسزكوفسكي، أن الدول الأوروبية ستصر على تجميد النزاع وبدء مفاوضات مع روسيا إذا لم تظهر أوكرانيا تقدما جادا على الجبهة في الأشهر المقبلة.

وقال واسزكوفسكي لوكالة "أونيان" الأوكرانية أن الغرب يعتقد أن لدى سلطات كييف 3 إلى 4 أشهر أخرى، بينما يراقب العالم تقدم قواتها العسكري، مضيفا أنه "إذا لم ينجح الهجوم المضاد خلال 3 إلى 4 أشهر، ستبدأ أوروبا في دفعكم لتجميد النزاع وبدء المفاوضات مع روسيا كما حدث عام 2015".

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وأشار إلى أن العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي مهتمة بالتعاون مع روسيا أكثر من أوكرانيا.

واعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في وقت سابق، أن الذخيرة تنفد من قوات كييف، وأنها تواجه تحصينات دفاعية وتشكيلات روسية هائلة.

المصدر: نوفوستي