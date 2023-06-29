الكرملين: ليست هناك اتفاقات محددة بعد لقاء أوشاكوف بمبعوث البابا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن عدم وجود اتفاقات محددة بعد لقاء يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بمبعوث البابا الكاردينال ماتيو زوبي.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن أوشاكوف وزوبي تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإنسانية في سياق الوضع بأوكرانيا، دون أن تكون هناك اتفاقات محددة عقب اللقاء.

وقال المتحدث بيسكوف، إنه لا تتوفر في الوقت الراهن أية ظروف أو مقدمات تسمح بحل الوضع في أوكرانيا بوسائل سياسية -دبلوماسية.

وأشار بيسكوف إلى أنه لهذا السبب بالذات، يستمر الجيش الروسي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وشدد ممثل الكرملين، على وجود تهديد مستمر من جانب سلطات كييف بتنفيذ استفزازات تستهدف مواقع البنية التحتية الحساسة.

وكان الكاردينال زوبي بحث مع يوري أوشاكوف إمكانية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا، حتى مع عدم إمكانية وقف الأعمال القتالية، حيث أعلن عن ذلك رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي قال: "لقد جرى الحديث عن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وتم تحديد المشاركين في المفاوضات من حيث المبدأ، ما يمكن أن يدفع إلى القول بأنها بدأ. وسوف تستمر وساطة زوبي، والتي تتلخص في أن المفاوضات يجب أن تستمر، حتى لو كان من غير الممكن وقف القتال".

ويزور الكاردينال ماتيو زوبي، مبعوث بابا الفاتيكان للتسوية الأوكرانية، موسكو يومي أمس اليوم، حيث أعلن الفاتيكان عن سعيه لـ "تقديم مساهمة إنسانية في البحث عن مخرج من الوضع المأساوي الحالي لتحقيق سلام عادل"، فيما زار زوبي كييف الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قد أكد على ضرورة توفير "مخارج سلمية" لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أنه اعتبر أن آفاق إمكانية قبول الحلول السلمية غير موجودة حاليا.

االمصدر: تاس