الكاردينال زوبي يبحث مع أوشاكوف إمكانية تفاوض روسيا وأوكرانيا في الظروف الحالية

بحث الكاردينال ماتيو زوبي مبعوث البابا للتسوية الأوكرانية، مع يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إمكانية التفاوض بين أوكرانيا وروسيا، حتى خلال عدم إمكانية وقف الأعمال القتالية.

أعلن ذلك ليونيد سيفاستيانوف رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع البابا فرنسيس، وقال: "جرى الحديث عن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. من حيث المبدأ تم تحديد المشاركين في المفاوضات، وبالتالي يمكن القول إنها بدأت. ستستمر وساطة زوبي. الموقف يتلخص في ان المفاوضات يجب أن تستمر حتى لو لم يكن من الممكن وقف القتال".

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ويشار إلى أن الكاردينال زوبي وصل إلى موسكو مساء الثلاثاء، وأقام في مقر سفارة الفاتيكان.

ويلفت النظر أنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل عن البرنامج الرسمي للزيارة، لا من قبل الفاتيكان ولا من قبل الجانب الروسي.

من جانبها، أفادت مصادر في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأنه من المحتمل أن يستقبل البطريرك كيريل، المبعوث البابوي زوبي.

المصدر: نوفوستي