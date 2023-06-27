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الخارجية الروسية: لا نخطط للقاء مبعوث بابا الفاتيكان

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الخارجية الروسية: لا نخطط للقاء مبعوث بابا الفاتيكان
AP Domenico Stinellis, File
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أعلنت الخارجية الروسية أنها لا تخطط لعقد أي لقاءات مع مبعوث بابا الفاتيكان لشؤون التسوية في أوكرانيا، الكاردينال ماتيو زوبي.

 

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الفاتيكان يعلن أن مبعوث البابا للتسوية الأوكرانية سيزور روسيا غدا

وقال مصدر في الخارجية لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "ليس من المخطط عقد أي لقاءات بالخارجية".

وكانت الفاتيكان قد أعلنت في وقت سابق، أن مبعوث البابا فرنسيس سيزور روسيا يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وقبل ذلك زار مبعوث البابا العاصمة الأوكرانية كييف في 5 و6 يونيو، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: "نوفوستي"

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