الدفاع الروسية تنشر "الكتاب الأسود" حول فظائع النازيين الجدد

نشرت وزارة الدفاع الروسية كتابا بعنوان "الكتاب الأسود. الفظائع الحديثة لأتباع بانديرا – النازيين الأوكرانيين الجدد 2014-2023" للكاتبين ماكسيم غريغورييف والبروفيسور ميخائيل مياخكوف.

وقد شارك في إصدار الكتاب الجمعية التاريخية العسكرية الروسية ومؤسسة ميخائيل غوردييف لدراسة الديمقراطية، حيث يتضمن الكتاب عددا من الشهادات للضحايا وشهود العيان وأجزاء من مواد التحقيق والصور، ويشمل الجرائم التالية:

إقرأ المزيد

تعذيب المدنيين والعسكريين الروس

زرع الألغام للمناطق الهادئة في المدن والبلدات

السطو المسلح والسرقة

الجرائم ضد الإنسانية

قتل الصحفيين الروس

قتل المدنيين لأغراض دعائية

والغرض من الكتاب هو تعريف أكبر عدد ممكن من القراء في روسيا والخارج على جرائم السلطات الأوكرانية والجيش الأوكراني اليوم، حيث يجب عدم نسيان ضحايا النازية الأوكرانية الجديدة.

وجاء في مقدمة الكتاب بقلم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "يحتوي هذا الكتاب على شهادات وحقائق مروعة عن وقائع التعذيب والعنف والقتل التي ارتكبها القوميون المتطرفون الأوكرانيون التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. ومهمتنا هي جعل أكبر عدد ممكن من الناس في بلادنا والخارج التعرف على تلك الجرائم اليوم. حتى لا يتم نسيان آلام وأحزان الضحايا الذين عانوا من النازية الأوكرانية الجديدة. وبالنسبة لأسرى الحرب الأوكرانيين، قد يكون التعرف على هذا الكتاب هو الخطوة الأولى نحن فهم الهاوية التي دفعتهم إليها الأعمال الإجرامية لنظام كييف."

وقد استند الكتاب إلى شهادة 600 ضحية وشهود عيان، واستخدم بيانات من لجنة التحقيق الروسية لجرائم الحرب، وليس فقط من نظر التشريع الروسي، وإنما كذلك في سياق القانون الدولي.

وسوف يتم توزيع 60 ألف نسخة من الكتاب الأسود على الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك بين أسرى الحرب الأوكرانيين، من أجل التوعية بخطورة الجرائم المرتكبة.

وقد وضع الكاتب ماكسيم غريغورييف نسخة من الكتاب باللغة الروسية في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" لتحميلها للراغبين.

المصدر: RT