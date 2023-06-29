تحت القصف الأوكراني.. عملية سريعة لإنقاذ جنود روس على جسر أنتونوف (فيديو)

بعد إصابة المركبات القتالية المحمولة جوا في معركة بالقرب من جسر أنتونوف، تعرضت قوات الإنزال الجوي لنيران العدو الكثيفة، وطلبت المساعدة لإجلاء الجرحى.

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قفز ضباط العمليات إلى المركبات المصابة، واندفعوا لإنقاذ الزملاء الجرحى في معركة عنيفة لإخراجهم من ساحة المعركة. دخل الضباط تحت وابل من نيران العدو ووسط انفجار لغم ألقي على الجسر عن بعد، واصل أحد الضباط التحرك في المركبة المشتعلة بالفعل، ولم يتركها إلا في اللحظة الأخيرة، بعد إنقاذ جميع المقاتلين.

من جانبه قال رئيس أركان فوج تابع للجيش الروسي إن القوات الروسية تقضي بشكل متتال على بقايا قوة الإنزال الأوكرانية التي تسللت إلى تحت جسر أنتونوف بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأضاف الضابط: "بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، اضطررنا إلى إزالة مراكز المراقبة والمفارز الأمامية التي كانت موجودة في الجزيرة الواقعة بين ضفتي نهر دنيبر. العدو استغل أن الضفة التي يسيطر عليها أعلى، وتسلل إلى تحت جسر أنتونوف. الآن نقوم بإعادة ترتيب تشكيلاتنا القتالية، وإنشاء نقاط مراقبة. مجموعة العدو هناك قليلة العدد، ونقوم بقصفها وهناك محاولات من جانب العدو لتعزيزها بالذخيرة ونقل القتلى والجرحى ولكنها تتعرض للقصف من جانبنا"

المصدر: RT