اشتكت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية من أن الشركاء يطالبون الجيش الأوكراني بـ "القتال بضراوة" في الهجوم الأوكراني المضاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "الإيكونوميست"، فيما أعرب عدد من المستشارين الغربيين عن قلقهم "من أن يؤدي التقدم البطيء للقوات المسلحة الأوكرانية إلى سقوط مزيد من الضحايا على المدى الطويل"، إلا أن مصدرا في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قال إن التقدم المحدود للجيش الأوكراني مرتبط بالوسائل المتاحة.

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واشتكى المصدر من أن "بعض الشركاء يطالبوننا بالمضي قدما والقتال بضراوة، إلا أنهم في الوقت نفسه ليسوا في عجلة من أمرهم لتوفير المعدات والأسلحة التي نحتاجها".

وقد بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، 4 يونيو الجاري، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 27 يونيو، أن كييف فقدت 259 دبابة، و780 مدرعة منذ بداية الهجوم، وفي اتجاه أوريكوفسكي الأسبوع الماضي وحده 41 دبابة و102 مدرعة. وبحسب الرئيس، فقد تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي