 سالدو: الجيش الروسي يدمر 6 قوارب أوكرانية بمن فيها قرب جسر أنتونوفسكي

عجزت القوات الأوكرانية عن تجهيز أي موطئ قدم قرب جسر أنتونوفسكي.. وخلال اليومين الماضيين، أغرقت المدفعية الروسية ستة قوارب مع 30 عسكريا حاولوا النزول عند دعامات الجسر.

أعلن ذلك فلاديمير سالدو القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون، وقال: "لم يتمكن العدو من تجهيز أية نقاط ارتكاز هناك وليس لديه أية قدرة هجومية هناك".

ووفقا له، تمكن الجيش الروسي كذلك من تدمير أحد القوارب الأوكرانية عند محاولة إجلاء للمسلحين الأوكرانيين من تحت الجسر إلى الضفة اليمنى. وقصفت المدفعية الروسية كذلك مجموعات معادية أخرى على الضفة اليمنى كانت تستعد لتنفيذ عمليات عبور وتم تدمير ثلاث مواقع مدفعية معادية كانت تستخدم لقصف الضفة اليسرى، وكذلك إسقاط طائرتين بدون طيار كانتا توجهان نيران المدفعية.

بهذا التصريح دحض سالدو، أنباء تناقلتها بعض القنوات على تيلغرام زعمت بأن القوات الأوكرانية تمكنت من ترسيخ تواجدها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتقوم بتوسيع موطئ قدمها في منطقة جسر السيارات والمشاة المتضرر عبر نهر دنيبر الذي يربط قرية أنتونوفكا بمدينة أليوشكي.

المصدر: نوفوستي