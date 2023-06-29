سفارة روسيا تصف تواجد كولومبيين في كراماتورسك بالتهور

وصفت السفارة الروسية في كولومبيا، تواجد ثلاثة كولومبيين في كراماتورسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أصيبوا في هجوم صاروخي روسي، بالتصرف المتهور.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "يسعدنا أن هذه الرحلة المتهورة لم تسفر بالنسبة لمواطني كولومبيا، الذين أصيبوا بجروح طفيفة، عن مأساة لا يمكن إصلاحها".

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وأوصت السفارة الروسية المواطنين الكولومبيين، "بالامتناع عن زيارة الأراضي والأماكن الواقعة في منطقة القتال".

في 28 يونيو أوعز رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، بتوجيه احتجاج لروسيا على خلفية إصابة ثلاثة من مواطنيه في كراماتورسك.

ووفقا لمعلومات موقع Infobae، يجري الحديث عن سيرجيو جاراميلو المستشار السابق لرئيس كولومبيا والكاتب هيكتور أباد والصحفية كاتالينا غوميز الذين توجهوا إلى كراماتورسك في دونباس بعد المشاركة في معرض الكتاب في كييف.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على الاتهامات الموجهة من كييف بشأن مقتل مدنيين في كراماتورسك بعد هجوم صاروخي شنته القوات الروسية، إن روسيا لا تقصف البنية التحتية المدنية.

المصدر: تاس