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CNN: إصابة مرتزقة أجانب في الضربة الروسية على كراماتورسك

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CNN: إصابة مرتزقة أجانب في الضربة الروسية على كراماتورسك
Globallookpress Tsitsagi Nikita
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أفادت قناة CNN الأمريكية بإصابة مرتزقة أجانب بجروح نتيجة قصف الجيش الروسي لأهداف في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

ونقلت القناة أن المرتزق الأمريكي، نيك دكوورث، أكد أنه و"زملائه"، بمن فيهم المرتزق البريطاني، مو هورنيك، أصيبوا بجروح طفيفة.

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واعترف المرتزق بأن "حفلة أطفال" أقيمت في نقطة تمركز مؤقت، حضرها أيضا العاملون في المجال الإنساني وصحفيون. واعترف بوجود عسكريين هناك، لكنه زعم أنهم "قليلون جدا".

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق من اليوم أن القوات الروسية قضت في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك على مرتزقة أمريكيين كانوا يقدمون معلومات لقوات كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق استهداف نقطة تمركز مؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 واستهداف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب اللواءين 63 و10 وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة للواء المدفعية 47، في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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