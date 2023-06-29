قال ديفيد أكس المعلق في مجلة فوربس الأمريكية، إنه تبين أن محاولة القوات الأوكرانية لتجاوز حقول الألغام الروسية في الجبهة يوم 8 يونيو كانت أكثر كارثية مما كان يعتقد في البداية.

وأضاف الصحفي: "كانت هزيمة القوات الأوكرانية بالقرب من مالايا توكماتشكا، أسوأ مما كنا نظن. في الآونة الأخيرة، تبين للخبراء والمختصين أنه تم تدمير أعداد أكبر من المركبات القتالية للمشاة M2 (برادلي) التابعة للواء رقم 47 الأوكراني".

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ووفقا له، في البداية اعتقد الكثير من المراقبين أن خسائر القوات الأوكرانية أقل، ولكن في غضون أسبوعين، تبين من دراسة مقاطع فيديو التي صورتها طائرات بدون طيار، أن قائمة المعدات الحربية التي فقدتها أوكرانيا، أكبر بكثير.

وقال الصحفي: ""تلاشى الدخان وتم العثور على ما لا يقل عن 25 مركبة أوكرانية محطمة: 17 عربة من طراز M2، وأربع دبابات Leopard 2A6، وثلاث دبابات من طراز Leopard 2R ودبابة واحدة من طراز Wisent".

وذكر الصحفي أن فقدان كاسحة ألغام واحدة من طراز Wisent لا يمثل مشكلة، لأن القوات الأوكرانية تملك العشرات منها. ولكن أوكرانيا لم تستلم سوى 100 مركبة أمريكية من طراز برادلي، و 21 دبابة ليوبارد 2A6، ونقلت فنلندا جميع دبابات ليوبارد 2R الست إلى كييف.

وأضاف ديفيد أكس: "خلال ساعة دموية أو ساعتين، خسرت المجموعة القتالية من اللواءين 47 و 33 حوالي 20 بالمئة من مركبات M2 ونفس النسبة من دبابات Leopard 2A6 ونصف دبابات Leopard 2R الموجودة لدى أوكرانيا. لا يجوز بتاتا إنكار أن معركة 8 يونيو جنوب مالايا توكماتشكا كانت كارثة بالنسبة للجيش الأوكراني".

المصدر: نوفوستي