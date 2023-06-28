بايدن يكشف عدد اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ 68 مرة، وهذا يزيد عن لقاءاته مع أي زعيم عالمي آخر.

معظم الاجتماعات، بحسب بايدن، جرت خلال الفترة التي كان فيها الزعيمان يشغلان المرتبة الثانية في هرم السلطة كل في بلده.

وقال بايدن خلال إلقاء كلمة في شيكاغو: "كان لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع شي جين بينغ لا يتوافق مع رتبة التمثيل الحكومي، لكنني التقيت أنا معه لفترة طويلة.

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واضاف: التقيت به وحده، بوجود المترجم الفوري، 68 مرة، امتدت لـ 68 ساعة، بل لأكثر من 68 ساعة. وتابع قائلا: بالمناسبة، لقد سلمت جميع محاضر اللقاءات. (التعليق الأخير متعلق على الأرجح بفضائح إخفاء الوثائق السرية). هذه المسألة لم يتبعها أية إجراءات أو تبعات قانونية بحق بايدن حتى الآن، أما بالنسبة لدونالد ترامب فقد تطورت إلى تهم جنائية ودعوى قضائية.

وقدر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قطع برفقة الزعيم الصيني شي جين بينغ مسافة 17000 ميل (أكثر من 27000 كيلومتر). وأعاد رواية محادثة جرت بينهما وهما على هضبة جبلية في التبت، حيث طلب منه شي جين بينغ أن يصف أمريكا في كلمة واحدة، فأجاب بايدن: "الفرص".

المصدر: ريا نوفوستي