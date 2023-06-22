بايدن يعلق على غضب الصين بعد إطلاقه وصفا غير لائق على الرئيس شي جين بينغ

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الديكتاتور" لن يؤثر على علاقات البلدين مبينا أنه "نتحدث مع حلفائنا بأننا لا نتجنب الحقائق فيما يتعلق بالصين".

وقال الرئيس الأمريكي ذلك في إطار إجابته عن سؤال حول وصفه نظيره الصيني بالديكتاتور، وزعم أن "هذه التصريحات لن تؤثّر على مسار علاقتنا.. نحن نتحدث مع حلفائنا بأننا لا ينبغي أن تجنّب الحقائق فيما يتعلق بالصين".

إقرأ المزيد

وأضاف: "وهذا لن يتغير كثيرا .. الوزير بلينكن قام برحلة عظيمة إلى الصين وأعتقد أنّه سيكون هناك لقاء مع نظيري الصيني في الفترة المقبلة".

يُشار إلى أن بايدن قال للمشاركين في الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني /فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف: "السبب الذي جعل شي يستاء بشدّة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وتابع بايدن: "أنا أتحدّث بجدّية... هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث".

المصدر: RT + وكالات