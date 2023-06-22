السيناتور الروسي بوشكوف يجيب.. ماذا تكشف لغة الجسد في لقاء شي جين بينغ مع بلينكن؟ (صورة)

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن لغة الجسد في صورة لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تكشف بجلاء من هو بحاجة للآخر.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "لغة الجسد"، مرفقا العبارة بصورة اللقاء التي يعلق عليها، حيث اعتبر أنه "من الواضح على الفور من يقدم ذاته، كما أن الفرق في الثقل جلي وواضح أيضا ويظهر من هو بحاجة للآخر".

واختتم وزير الخارجية الأمريكي يوم الاثنين الماضي، زيارة إلى الصين استغرقت يومين، حيث أجرى خلالها محادثات مع سلطات البلاد، على رأسهم الرئيس شي جين بينغ، بالإضافة إلى وزير الخارجية تشين غانغ، ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي.

وكانت الزيارة أول رحلة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، حيث جاءت في أعقاب التدهور الكبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، على غرار مسألة تايوان وإسقاط واشنطن للمنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي