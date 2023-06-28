سياسي تركي يصف محاولة التمرد في روسيا بلعبة "الروليت الروسية"

وصف رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي محاولة تمرد شركة فاغنر العسكرية الخاصة بأنها أشبه ما تكون بلعبة الروليت الروسية، وقد خرج منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرًا.

ونقلت قناة "أولوسال" يوم الأربعاء عن بهجلي الذي يشغل منصب مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب التحالف الجمهوري: "لقد مارسوا لعبة الروليت الروسية. في هذه اللعبة فاز بوتين. ولكن من الآن فصاعدًا، لا ينبغي لأحد أن يجرب مجددا هذه اللعبة في ظل الظرف العسكري الحالي

وشدد على أن العالم بحاجة للسلام والسعادة، والوحدة الحب". لكن الأمم المتحدة والدول الغربية، بتقاعسها وصمتها في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، تثير أزمات كهذه في روسيا، الأمم المتحدة ودول الغرب، بدلاً من تقديم الدعم لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، تتخذ مسار الصمت والجمود، ما يسمح بتطور الأحداث في روسيا، (مثل تمرد فاغنر)".

المصدر: تاس