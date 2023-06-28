لافروف: واشنطن تتصل بموسكو عبر جيك سوليفان ومستعدون لإجراء اتصالات بشأن السفارات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن تخاطب موسكو من خلال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والاتصالات جارية بشأن عمل السفارات، وموسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع واشنطن.

وقال لافروف: "هناك مخاطبات من خلال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. هناك اتصالات بالطبع حول عمل السفارات: سفارتنا هناك والأمريكية هنا. لم ننجح كثيرا في إزالة الأنقاض التي بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في خلقها قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإغلاقه الباب، وطرد العشرات من دبلوماسيينا، وأخذ 5 ممتلكات، وما إلى ذلك. بشكل عام، كانت البداية في ذلك الوقت. لذلك نحن مستعدون للاتصالات".

وأشار لافروف إلى أنه لن يرفض الاتصال بزملائه من الدول الغربية.

المصدر: تاس