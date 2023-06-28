شويغو يبحث مع رئيس الأركان الإيراني التعاون العسكري بين البلدين

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثة هاتفية مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بحثا خلالها التعاون العسكري، والتقني العسكري بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو وباقري تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والوضع الدولي.

وجدد الطرفان تأكيد عزمهما على تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في مجال الدفاع.

كما أطلع وزير الدفاع الروسي رئيس الأركان الإيراني على التطورات الأخيرة في التي شهدتها روسيا.

ودعا رئيس الأركان الإيراني وزير الدفاع الروسي إلى زيارة إيران.

المصدر: RT + تسنيم