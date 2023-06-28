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سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري مباحثات مع قائد الأمن الداخلي الإيراني (فيديو)

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سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري مباحثات مع قائد الأمن الداخلي الإيراني (فيديو)
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عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف اجتماعا في موسكو اليوم الأربعاء، مع القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيرانية أحمد رضا رادان.

وبحث الجانبان التعاون الروسي الإيراني على الصعيد الأمني.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف اجتماعا في موسكو اليوم الأربعاء مع القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيرانية أحمد رضا رادان، وبحثا التعاون الروسي الإيراني على الصعيد الأمني".

سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري مباحثات مع قائد الأمن الداخلي الإيراني (فيديو)

المصدر: RT

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