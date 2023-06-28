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برلين: علينا الآن ضمان عمل الأسلحة التي زودنا كييف بها وليس إمدادها بالمزيد منها

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برلين: علينا الآن ضمان عمل الأسلحة التي زودنا كييف بها وليس إمدادها بالمزيد منها
Globallookpress Christophe Gateaudpa
صورة أرشيفية
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن ألمانيا بحاجة إلى التركيز على ضمان عمل الأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا وتأمين الذخائر لها، وليس على توريد أسلحة جديدة لها.

وقال بحديث لصحيفة "نيويورك تايمز" خلال زيارته إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء: "السؤال المطروح الآن هو كيف يمكننا ضمان استدامة عمل الأسلحة".

وأكد أنه من المهم الآن خلق منظومة تعمل بشكل جيد لصيانة وخدمة الأسلحة وتأمين الذخيرة لأنظمة الصواريخ، والدبابات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى إطلاق ورشتين في بولندا لصيانة وخدمة دبابات "ليوبارد" الألمانية التي أرسلت إلى كييف.

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وتقدم ألمانيا بنشاط المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الدعم.

المصدر: نوفوستي

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