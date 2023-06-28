كييف تعترف باستحالة عضويتها في "الناتو" في هذه المرحلة

اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تدرك أن "الناتو" لن يعرض عليها عضويته في هذه المرحلة "في ظل استمرار القتال".

جاء ذلك في مقابلة لريزنيكوف في مقابلة مع "الفاينانشيال تايمز"، حيث تابع: "نحن ندرك أنه خلال المرحلة الساخنة من الصراع، من غير المرجح اتخاذ قرار سياسي بالإجماع بهذا الصدد".

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وكتبت الصحيفة أن ريزنيكوف يؤكد على أن الحجة لدعوة كييف للانضمام إلى "الناتو" هي حقيقة أن أوكرانيا هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لديها خبرة قتالية في احتواء الروس، وتستخدم أسلحة الحلف لهذا الغرض".

وبحسب الصحيفة، فقد أقام وزير الدفاع الأوكراني علاقات قوية مع نظرائه الغربيين، ولا سيما مع رئيس البنتاغون لويد أوستن، الذي يسميه ريزنيكوف "صديقه المقرب".

وكان زيلينسكي قد ذكر في وقت سابق أنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسوف يؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية. وبحسب قوله، فقد تحدث مرارا مع قادة الدول الأوروبية، ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وطلب منهم "عدم سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".

من جانبه علق ستولتنبرغ بأنه في قمة فيلنوس واستعدادا لها، لن يناقش الحلفاء دعوة رسمية لأوكرانيا، لكنهم يجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف. وأضاف أن الشيء الرئيسي الآن هو الحفاظ على سيادة الدولة الأوكرانية.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بأن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر بأن توجه كييف إلى "الناتو" كان من بين الأسباب التي دفعت نحو بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي