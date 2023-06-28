للوفاء بتعهد سوناك.. على الداخلية معالجة طلب اللجوء كل أربع دقائق

أفادت بيانات بريطانية جديدة بأن وزارة الداخلية تحتاج إلى معالجة طلب للّجوء كل أربع دقائق من الآن وحتى نهاية العام، لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء بتصفية الأعمال المتراكمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، جدد رئيس الوزراء ريشي سوناك تعهده بأن الحكومة ستحقق هذا الهدف، مؤكدا أن الوزراء "على المسار الصحيح" لإنهاء تراكم طلبات اللجوء الحالي، والذي بلغ 74410 حالة في 28 مايو وفقا لبيانات الحكومة، "بحلول نهاية العام".

وذكر بيان إحاطة صدر اليوم الأربعاء عن مجلس اللاجئين، أنه يجب حل 10630 حالة متراكمة كل شهر من الآن وحتى ديسمبر إذا كان سوناك سيحقق هدفه، مبينا أن هذا يعادل 354 حالة في اليوم أو حالة واحدة كل أربع دقائق.

ودعا المجلس الوزراء إلى معالجة الطلبات بشكل أسرع للدول الخمس التي يأتي منها معظم اللاجئين: أفغانستان، إريتريا، إيران، السودان، وسوريا، مبينا أن "هذا قد يقلل من استخدام وزارة الداخلية للفنادق بنسبة 89٪ ويوفر أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني في اليوم".

المصدر: "الغارديان"