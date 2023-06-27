الرئيس الإيراني لأمير قطر: لدينا طاقات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أن بلاده وقطر لديهما طاقات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بعضهما البعض نظرا لوجهات نظرهما المتقاربة.

وفي اتصال هاتفي تلقاه اليوم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قدم رئيسي من جانبه التهنئة لأمير قطر وشعب بلاده بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيسي قائلا: "إن إيران وقطر، وفقا لوجهات النظر المتقاربة، تحظيان بطاقات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بعضها البعض"، معربا عن شكره للشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما في دفع البرامج والاتفاقيات المشتركة مع إيران إلى الأمام.

وأكمل: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما على تحسين مستوى العلاقات وتطوير التعاون مع قطر، وإن تطوير التفاعلات الثنائية سيعزز التعاون الإقليمي والدولي بينهما قدر الإمكان".

من جهته، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن أخلص التهاني لرئيس إيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في إيران، وفق ما ذكرت وكالة "فارس".

وأشار ااشيخ تميم بن حمد إلى أنه بالنظر للمناقشات والمشاورات الجيدة التي تم إجراؤها في مسار تطوير العلاقات، "فإننا مستعدون لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب"، حسب "فارس".

المصدر: "فارس"