بوتين: "فاغنر" تلقّت من الدولة تمويلا بالمليارات خلال عام

كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن مجموعة "فاغنر" كانت تتلقى تمويلها الكامل من الدولة، وحصلت منذ مايو 2022 وحتى مايو 2023 على 86.262 مليار روبل (أكثر من مليار دولار).

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع العسكريين الروس اليوم، أن مجموعة "فاغنر" كانت تحظى بالاحترام في البلاد، وحققت البطولات وقدمت التضحيات، وكانت الدولة تمولها بشكل كامل، حيث حصلت على 86.262 مليار روبل في الفترة من مايو 2022 وحتى مايو 2023.

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وشدد بوتين على أنه من غير المعروف ماذا كان سيحدث في البلاد لو نجح التمرد، لكن كل إنجازات العملية العسكرية كانت ستضيع، إلا أن الجيش الروسي لم يسمح بذلك.

وأكد بوتين أن العدو يحاول استغلال الوضع، وإن لم يتم إخماد التمرد، لكانوا سيستخدمونه لمصالحهم.

وتابع: "كان عليكم العمل في ظروف صعبة، على الطرق السريعة المزدحمة بالسيارات المدنية، إلا أن ما يحزننا، أننا تكبدنا خسائر بشرية في هذه المعركة".

وأشار بوتين إلى أنه بعد التمرد المسلح، عادة ما تندلع أعمال الفوضى والحرب الأهلية، وهذا ما "قمتم بمنعه"، وقد لعبت وزارة الدفاع دورا خاصا في إحباط هذا التمرد المسلح.

وعن سير العملية العسكرية، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا فقدت على محور أوريخوفو فقط، وهو الذي تعتبره كييف الاتجاه الرئيسي لهجومها المضاد خلال أسبوع، 280 آلية عسكرية بينها 41 دبابة، ومنذ بداية هجومها المضاد، تكبدت كييف 259 دبابة، و780 مدرعة.

وشدد الرئيس بوتين على أن المحاربين ممن يخوضون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يجب أن ينخرطوا في قوام قيادة وزارة الدفاع.

المصدر: نوفوستي