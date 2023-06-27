 
مباشر

التشيك.. تفكيك شبكة دولية هربت ألف مهاجر إلى أوروبا

أخبار العالم

التشيك.. تفكيك شبكة دولية هربت ألف مهاجر إلى أوروبا
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl0a

أعلنت شرطة جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة دولية نشطت في تهريب المهاجرين من تركيا إلى أوروبا.

إقرأ المزيد
40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين يوم الخميس قبالة سواحل إيطاليا
40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين يوم الخميس قبالة سواحل إيطاليا

وقالت الشرطة إن 14 مشتبها بهم، 13 أجنبيا لم تحدد جنسياتهم ومواطن تشيكى، اعتقلوا في مداهمات في أنحاء البلاد مؤخرا، ويزعم أنهم نظموا عمليات تهريب ما لا يقل عن 1000 مهاجر غير شرعي منذ عام 2021، محققين مكاسب لا تقل عن مليون يورو (1.1 مليون دولار).

ويواجه المهربون ما يصل إلى 16 عاما في السجن في حال محاكمتهم وإدانتهم.

وذكر مسؤولون أن المهاجرين يستخدمون البلاد كطريق عبور في طريقهم إلى الغرب، ولا يتقدم معظمهم بطلبات لجوء في التشيك.

وفي فبراير الماضي، رفعت الحكومة التشيكية القيود التي كان قد أعيد فرضها على حدود البلاد مع سلوفاكيا في سبتمبر، وسط موجة جديدة من الهجرة، معظمها من سوريا.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف