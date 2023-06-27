الأمن الفدرالي الروسي يسقط الدعاوى الجنائية عن متمردي "فاغنر" ويطوي التحقيق

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إسقاط الدعاوى الجنائية عن متمرّدي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وطي التحقيق الجنائي الذي أثير ضدهم في الـ24 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان الهيئة "في سياق التحقيق في القضية الجنائية بشأن واقعة تمرد مسلح.. أوقف عناصر التمرد في الـ 24 يونيو الأعمال التي تهدف مباشرة إلى ارتكاب جريمة.. أصدرت هيئة التحقيق اليوم 27 يونيو قرارا بإغلاق القضية الجنائية".

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي قد فتح قضية جنائية ضد يفغيني بريغوجين بشأن تنظيم تمرد مسلح في 23 يونيو بعد أن استولت قوات فاغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون.