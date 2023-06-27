السجن مدى الحياة لقاتل مثليين في أمريكا

حكم على قاتل مثليين في مرقص لمجتمع الميم في غرب الولايات المتحدة، بالسجن مدى الحياة بعدما أقر بالجريمة.

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وفتح أندرسون لي الدريش النار من مسدس ورشاش في 19 نوفمبر 2022 في "كلوب كيو" بكولورادو سبرينغز، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و18 جريحا.

وسيطر شخصان كانا في المكان على الشاب البالغ 23 عاما، الذي قال محاموه إنه لا ثنائي، وجرداه من الأسلحة. ووجه له القضاء 305 اتهامات من بينها القتل والشروع بالقتل.

ومثل ألدريش اأمس لاثنين أمام أحد قضاة كولورادو سبرينغز مقرا بالذنب ما جنبه محاكمة.

وأدلى بعد ذلك أقارب ضحاياه بشهادات تعكس ألمهم ومعاناتهم. وقالت سابرينا أستون التي فقدت ابنها دانييل في المرقص "لن أسامحكم أبدا على جريمتكم الفظيعة". وفي ختام الجلسة، أعلن القاضي مايكل ماكهنري الحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم من دون إمكان الافراج عنه بشروط.

وقال القاضي متوجها إلى ألدريش على ما أوردت محطة "إيه بي سي" التلفزيونية، "على غرار كثيرين في مجتمعنا سعيت إلى القوة التي يوفرها زناد سلاح ناري".

وأضاف أن العقوبة تظهر أن "عملا كهذا غير مسموح وأن مجتمع الميم جزء من الأسرة البشرية تماما مثلك".

وجددت الحادثة مخاوف أوساط المثليين في الولايات المتحدة، بعد أسوأ عملية قتل في تاريخها عندما أقدم أمريكي من أصل أفغاني في 12 يونيو 2016، على قتل 49 شخصا في مرقص للمثليين في أورلاندو في ولاية فلوريدا.

المصدر: أ ف ب